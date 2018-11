Estadual e federal que tiveram expressiva votação no Quinari comemoram

Deputadas que venceram o pleito em primeiro lugar no Quinari agradecem votação

As deputadas Vanda Milani (SD) e Meire Serafim (MDB) que tiraram em primeiro lugar na votação para estadual e federal no Quinari fizeram almoço de agradecimento aos eleitores no último sábado.

Vanda Milani concorreu para deputada federal alcançando expressiva votação na terra do amendoim. Meire Serafim concorreu para deputada estadual e também ficou em primeiro lugar.

As futuras parlamentares receberam o apoio da família Gomes, através do ex-prefeito James Gomes e da nova senadora Mailza Gomes. Várias lideranças também compuseram o grupo, contribuindo assim para a vitória das mulheres.

No costelão de sábado, também foi comemorado a vitória do Senador Gladson Cameli ao governo do estado. Cameli será diplomado governador em 19 de dezembro.