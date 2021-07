Esporte realiza Campeonato Aberto no Quinari

No último sábado, 17, no estádio Nabor Júnior, aconteceu a sequência do Campeonato Municipal Aberto de Futebol, realizado pela Prefeitura Municipal de Senador Guiomard, através da Secretaria de Esportes.

Nesta rodada do campeonato o primeiro jogo foi entre as equipes do Top 15 e Pirã de Rã, que terminou empatado em 3×3. Ygor, Kleverson e Thiago marcaram para a equipe da comunidade do Pirã de Rã. Pela equipe do Top 15, Alefe e Francisco fizeram os gols.

O segundo jogo foi entre as equipes da Piçarreira e Revelação, que também terminou empate em 2×2. Os gols do Piçarreira foram marcados por Leumes e Edicarlos. Os gols do Revelação foram marcados pelo atacante João Vitor.

Aptado da SECOM/PMSG.