Educação do Brasil

Vejo comentários sobre a educação do Brasil. Sobre a educação de vários lugares. Não consigo acreditar que nesses países as pessoas são obrigadas ao estudo. Ter compromisso consigo mesmo não é dever de governo. Falta em muitos boa vontade.

Sai esbravejando

Não consigo aplaudir quem é nomeado com cargo de confiança, deixa o governo e sai esbravejando. O tempo me ensinou que o bom cabrito não berra. Por isso o mérito, ainda é a melhor escolha pra vida. A Bíblia prescreve várias receitas sobre gratidão. ‬

Sempre ouvir todos os lados

Fiz minha monografia em Assessoria de Comunicação no Setor Público. Sempre atuei na retaguarda e também como jornalista de redação. Sempre notei as incoerências dos assessores. Aprendi com Maristela Mafei, Gilberto Lorenzon, Jorge Duarte e outros usados como meu referencial teórico que deve sempre prevalecer a verdade. Ocorre todavia, que as demandas enfrentadas por governos são gigantes. As burocracias impostas atrapalham e muito o andamento da máquina. Agora ao jornalista, repórter cabe no caso do interesse público sempre ouvir os dois lados da moeda. Não se faz arrazoado cair em tudo que lhe contam. Lembro que o professor Nilson Lage insiste na dúvida, até mesmo das informações oficiais. Então fica a dica.