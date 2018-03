Escolinha de Futebol do Bangu pede para usar Estádio Municipal e aguarda respostas

A Escolinha de Futebol do Bangu que tem a frente o senhor Darci, que vem realizando atividades de inclusão há anos, realizou um protesto na porta do Estádio Municipal, na tarde da última terça-feira (27), tendo como objetivo convencer o Prefeito e o Secretário de Esportes de continuar usando o referido espaço.

Com as crianças, pais, responsáveis e amigos, o grupo esteve aguardando resposta por parte do município, pois conforme contam, oficiaram o Secretário de Esportes no início deste mês para o uso do bem público. Sem sucesso eles resolveram fazer um ato para chamar a atenção das autoridades.

A reportagem do Portal Quinari entrou em contato com o Prefeito André Maia que informou que já havia marcado uma reunião com o Darci da Escolinha do Bangu e que pretende atender o pedido das crianças.

Ao Portal Quinari, em conversa antes do movimento, o Secretário de Esportes Francisco Lopes, o Chiquito afirmou que pretendia “preservar a grama” e pediu “ajuda para esclarecer a população” que o estádio é para jogos oficiais.

Nas redes sociais, o vereador Fabrício Lima (PSDB) reclamou da postura da gestão municipal. Na ocasião ele pediu bom senso por parte dos gestores e uma posição no sentindo de atender a solicitação das crianças.