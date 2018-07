Escolas promovem movimento contra as drogas no Quinari

As escolas das redes municipal e estadual de ensino do Quinari realizaram na sexta-feira, 29 passeata pela avenida principal, com saída do estádio municipal em alerta e conscientização sobre o uso de drogas.

O movimento realizado no sol escaldante contou com adesão de vários professores e alunos, que empunharam cartazes de conscientização, alertando para o consumo de drogas os males causados.

O combate as drogas tem sido cada vez mais comum nas escolas que abordam o tema em caráter transversal, tendo em vista, ser o estado do Acre localizado em uma região de entrada constante dos entorpecentes.