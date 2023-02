Escolas Municipais estão com matrículas abertas

O ano letivo escolar de 2023 se aproxima, e o ensino presencial é uma realidade após os anos de pandemia que fez o ensino ser remoto.



Que tal matricular seu filho em uma das escolas municipais? Segundo dados do IDEB, as escolas do Quinari são de qualidade e estão no mesmo nível de Rio Branco Brasileia.



Todas as escolas estão abertas para receberem vocês papais e mamães. Não deixe para última hora, matricule seu filho, pois a educação é um direito fundamental.