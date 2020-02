Escolas municipais elegerem seus novos gestores, veja os eleitos

As escolas municipais de Senador Guiomard escolheram seus novos diretores, para um mandato de quatro anos, conforme previsão da Lei Municipal de Gestão Democrática.

O pleito pelo que se notou nas ruas foi tranquilo. Conforme já havia noticiado Portal Quinari, houve instituições que apenas um candidato escreveu chapa.

Na escola Carlos Alberto se elegeu Gestora a professora Inês. Na Monteiro Lobato foi eleita a professora Silvelena Maia. Na escola Fenelom se elegeu a professora Wanderlandia. Elas concorreram com o não.

Na escola Brigadeiro se elegeu a professora Luciane, ela concorreu com Luiz Carlos e Conceição Felinto. Na Orlando de Souza Viana, foi eleito o professor Claudionor, o Deno.

Na escola Lupicínio Alexandre venceu a professora Adna. Ela concorria com a professora Duce Silva. Manoel Gonzaga foi eleita a professora Adriana. Alberto Zaire a professora Roseli Roger.

Já na escola Nubia Maria, a eleição foi marcada pelos desabafos da Gestora na internet, bem como as brigas do esposo dela em grupos de mensagens. Lucia Szuta concorreu no início com Aurélio e Aucideia. De última ora Alcideia retirou o nome para apoiar Aurélio Arino.