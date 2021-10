Escolas Estaduais retomam atividade no Quinari, professores da antiga Frente Popular boicotam

Na última segunda-feira (04.10.21), o governo do Estado deu um importante passo para a Educação do Acre, com a retomada das aulas presenciais. Em Senador Guiomard a Coord.Geral do Núcleo da SEE Elisangela Martins junto com a Coord. De Ensino Neiva Sousa e assessoras pedagógicas, acompanharam o acolhimento afetuoso das equipes escolares aos alunos das escolas: Veiga Cabral, Elzira Angelica e ECIM 15 de Junho.

Nesse momento estão retornando as turmas do 1°, 5°, 6° e 9° ano do ensino fundamental e EJA, todavia, a equipe do Núcleo da SEE, afirma que em breve teremos o retorno de 100% de todas as turmas.

Há dificuldade de retorno na Escola Adalcir Simões da Costa, onde a maioria dos professores da extinta Frente Popular estão fazendo motinho, mesmo já tendo tomado a segunda dose da vacinação, requerendo por parte da SEE, uma atitude imediata para coibir essas incontinências de servidores públicos que não querem trabalhar.