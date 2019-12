Escolas estaduais elegeram novos diretores

As escolas da rede estadual de ensino elegeram na última terça-feira (10), os novos Diretores na área urbana e rural de Senador Guiomard. 12 escolas foram as urnas e escolheram gestores para um mandato de 4 anos.

Na escola Maria José Bezerra foi eleito o professor Claudenir Oliveira. Na Padre Carlos Casavechia a professora Cleia da Silva. Na Elzira Angélica foi eleito o professor Raimundo Cláudio. Na Bom Destino foi eleito Edmilson Rodrigues. Na São Francisco de Assis II, foi eleito o professor Vanderlei Sanço. Na Tufi Asmar foi eleita a professora Gleide Miranda. Na Boa Vista foi eleito o professor Renato Cruz. Na Veiga Cabral foi eleita a professora Georgete Nascimento. Na Diva Pereira foi eleita a professora Ana Cláudia. Na Raimundo Herminio de Melo foi eleita a professora Geiza Maria José e na Santo Izidoro a professora Maria Ildacir.

O clima foi de tranquilidade. Na escola Santo Izidoro, antes do pleito o ex-vereador Manoel Lima foi afastado dos trabalhos para não comprometer o certame, haja vista suas tendências políticas. A Comissão passou a ser presidida pelo Adairton de Souza, que colocou ordem.

Outro registro importante se refere ao fato das escolas que tiveram apenas um concorrente. Não houve registro de candidatos que perderam para o não, como no exemplo, do professor Mário Marcelo, no último pleito.

Na escola 15 de Junho, não houve eleição. Ela será cívico militar, haja vista a incompetência da atual gestão em não combater o crime e relacionar de forma harmoniosa escola e comunidade.