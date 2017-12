Escola municipal Joelma de Oliveira no Ramal Oco do Mundo encerra ano letivo com festa

A Secretária Municipal de Educação Márcia Silva e equipe participaram do encerramento das atividades do ano letivo representando ao Prefeito André Maia na escola Joelma de Oliveira no Ramal Oco do Mundo.

Por ocasião do encerramento das atividades pais de alunos, funcionários, gestores e professores comemoraram as ações da escola e da Secretaria Municipal de Educação com depoimento sobre a atuação de ambos os agentes públicos no cumprimento das políticas educacionais.

Márcia lembrou a determinação do Prefeito de servir a comunidade com zelo e trabalhar incansavelmente pela qualidade do ensino, superando as barreiras. “É um momento de muita alegria, com certeza, saio dessa comunidade com a consciência tranquila de dever cumprido pela nossa gestão”, enfatizou a secretária.