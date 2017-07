Escola faz arraial com crianças e pais reunindo toda a comunidade

A escola municipal de ensino infantil Monteiro Lobato, uma das mais tradicionais do município fez nesta sexta-feira (21) o arraial com os pequeninos reunindo pais de alunos e toda a comunidade escolar.

Com objetivo de arrecadar recursos para as atividades do Dia da Criança e outros eventos a festa contou com pula-pula, algodão doce, bolos, cachorro-quente e outras iguarias.

O número notável de pais no ambiente escolar mostra a forma de gestão que dá certo. A professora Elaine Cristina, coordenadora de ensino enfatizou que projeto é uma ação da equipe gestora que tem a frente à professora Lene Costa que envolve todos os funcionários e principalmente os pais de alunos.

Presente no evento a Secretária Municipal de Educação Márcia Silva e demais coordenadoras, elogiaram o projeto da instituição e enfatizando que é preciso os pais se fazer presente na vida escolar das crianças.