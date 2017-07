Escola estadual também reúne comunidade em festa caipira

A escola estadual Veiga Cabral também reuniu a comunidade escolar no período da noite nesta sexta-feira (21) quando realizou mais um arraial escolar.

Um dos pontos que mais chamou a atenção no evento foi a presença dos pais e responsáveis pelas crianças que estudam na escola nos turnos da manhã e tarde.

A gestora Eulizangela compartilhou as imagens em rede social e enfatizou a união, organização e participação de todos da comunidade escolar no evento.

Veiga Cabral é uma escola tradicional no município com uma longa história de serviços prestados. Um dos pontos altos, de seus trabalhos, é a qualidade do ensino.