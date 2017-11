Escola Brigadeiro promove atividade em alusão ao dia Consciência Negra

A escola municipal de ensino fundamental Brigadeiro Eduardo Gomes, localizada no centro, atendendo alunos do 5º ao 9º ano promoveu durante esta segunda-feira, 20, atividades em alusão ao Dia Consciência Negra.

As atividades aconteceram o pátio da escola, contando com o envolvimento dos professores, alunos, direção e funcionários. A professora Quédina Paulino Leite coordenadora de ensino ressalta que essas atividades são importantes para combater racismo, preconceito e construir a formação dos alunos para a vida em sociedade.

O Dia da Consciência Negra é celebrado neste 20 de novembro. A data faz referência ao dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares. A data foi incluída no calendário escolar como Dia da Consciência Negra em 2003, quando foi instituído o ensino da história e cultura afro-brasileiras nas escolas. Em 2011, a lei 12.519 criou a comemoração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, mas não instituiu o feriado.