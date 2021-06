Entrou água no sonho: Grupo não paga ZPE e venda é cancelada pelo Governo

Após a festa da venda Zona de Processamento de Exportação (ZPE), na cidade de Senador Guiomard, no interior do Acre por R$ 25,8 milhões para a empresa China Haiying do Brasil, o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre, Anderson Abreu, confirmou que venda foi cancelada.

Em 25 dias após a venda, o estado deveria receber 5% do valor total da compra, em forma de entrada, no entanto, os representantes não arcaram com o compromisso.Caso tivesse recebido o valor, o governo informou que iria destinar o recurso a investimentos na indústria local.

O governo do Acre recebeu autorização para iniciar os trâmites de venda da ZPE em janeiro deste ano. O aval positivo veio após o governador Gladson Cameli participar de uma audiência em Brasília (DF) no Ministério da Economia com o secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do ministério, Geanluca Lorenzon. Na época, o governo explicou que, com a venda, o Estado economizaria cerca de R$ 20 mil por mês com o pagamento de serviços de segurança.

A ZPE é composta por 130 hectares, sendo que 10 hectares são da área administrativa e outros 120 correspondem ao parque industrial. Toda a área estava em nome do Estado, porém, só a área administrativa estava integralizada, segundo informações da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado (Seict).