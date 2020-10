Enquete do Facebook desmente últimas pesquisas e colocam Gilson da Funerária disputando Prefeitura com Rosana Gomes

Uma enquete realizada sobre a responsabilidade do YouTube Gesiel Vieira Moura no Facebook desmente a imprensa da capital e institutos de pesquisas colocando em disputa pela Prefeitura do Quinari, o vereador Gilson da Funerária e Rosana Gomes.

A enquete que não tem amostragem científica conta com a participação de todos os candidatos à prefeitura, nela votando os usurários do aplicativo.

No fechamento deste texto a enquete teve o seguinte resultado: Gilson e Deison tiveram 171 votos e Rosana e Ney do Miltão 146 votos, seguidos por André Maia e Taraucá com 96 votos, Branca e Renner com 15 votos, João Carvalho e Vaca Magra totalizaram 7 votos.

Enquete coloca André Maia como terceiro colocado mesmo com prefeitura em suas mãos

Enquete realizada pelo YouTube Gesiel Vieira Moura colocam André Maia atual prefeito de Senador Guiomard oscilando na disputa pelo segundo e terceiro lugar com Rosana Gomes, enquanto Gilson da Funerária e Deison se mostram imbatível na disputa.

A enquete realizada nas últimas 48 horas mostrou o desgaste e a falta de popularidade de Maia e seu vice, que tentam a todo custo se baterem e formalizarem acordos para tentarem à reeleição.

Na amostragem não científica, o número de Branca Menezes é pífio enquanto João Carvalho não consegue subir na matemática do Facebook.

Internautas articulados comentam nos bastidores que a enquete reflete as últimas pesquisas de consumo interno, mostrando uma briga feroz entre André Maia e Rosana pela segunda colocação enquanto Gilson e Deison disparam em primeiro lugar.

Instituto Delta de militante do MDB pode ter errado ao colocar André Maia em empate com Gilson da Funerária

O Instituto de Pesquisa Delta de propriedade do empresário e militante do MDB Francimar pode ter errado ao colocar Gilson da Funerária em segundo lugar nas intenções de votos para a Prefeitura do Quinari, segundo amostragem não científica realizada pelo YouTube Gesiel Vieira Moura.

Diferente do que levou aos internautas, o site Notícias da Hora que mantém contratos publicitários com a administração do Prefeito André Maia, enquete mostra disputando a Prefeitura do Quinari Gilson da Funerária e Rosana Gomes.

A pesquisa que colocou André Maia em primeiro lugar saiu um dia antes de sua convenção partidária, tendo sido comemorada com suposta surpresa pelo prefeito acusado de corrupção.