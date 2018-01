Encerrada primeira competição de futsal envolvendo igrejas no Quinari

Com mais de 13 igrejas reunidas, foi encerrada ontem (08) no ginásio de esportes José Honorato a primeira copa de futsal Gospel do Quinari.

O time Vencedor da competição foi o do Encontro de Casais com Cristo da Paróquia Nossa Senhora das Graças.

A competição começou no ano de 2017 com vários jogos, tendo participação de evangélicos e católicos, sendo promovida pela Liga Desportiva Guiomarense e lideranças dos grupos de jovens dessas igrejas.

A competição recebeu diversos patrocínios, dentre eles o apoio incondicional do vereador Fabricio Lima (PSDB), que esteve com demais patrocinadores honrando os participantes.

No evento de encerramento diversas lideranças políticas, evangélicas, jovens e líderes se confraternizaram em clima descontraído.