Empresário se mobiliza para o 1º Réveillon Open Bar no Quinari

O empresário Antônio Geraldo Alves, do Espetinho do G idealizou e realizará no Quinari o 1º Réveillon Open Bar em seu espaço localizado no centro da cidade.

De acordo com o anuncio serão 7 horas de open bar (pessoa compra o ingresso e bebe até o final da festa). Dois ambientes estão sendo organizados com DJ Paulo Fernandes, o segundo com Banda Eletro Banda, Junior Bala e Jean Felipe de Rio Branco.

O espaço oferecerá ainda caipirosca até a meia noite ao custo zero. Os primeiros 100 ingressos custarão R$ 45,00. Haverá virada de lote.

O empresário salienta que vem fazendo investimentos no espaço para receber os clientes.

Os interessados podem obter mais informações através do telefone 68*9996 4089. Siga o evento no Facebook.