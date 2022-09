Emoção marca finais do concurso de Garota e Garoto Country e do Canta Quinari

O parque Canaã ficou pequeno nesta sexta-feira, 02, para a grande final de dois, dos eventos mais tradicionais que Senador Guiomard carrega em sua História. A população compareceu em peso para prestigiar a retomada da ExpoQuinari e do Canta Quinari.

Segundo os organizadores do evento, a festa foi um termômetro para a Expoquinari que acontecerá na semana que vem, de 8 a 11 de setembro no Parque Canaã do empresário Chiquito.

A prefeita Rosana Gomes, deixou claro sua emoção e garantiu que semana que vem tem mais.”Estou muito feliz, pois trazer de volta esses eventos foi uma das minhas bandeiras e hoje estou conseguindo. Mas deixo bem claro, que essas finais foram uma pequena amostra para o que virá semana que vem na nossa grande Expoquinari, não percam” disse a prefeita.

No concurso de Garota Countroy foi campeã a jovem Eduarda Freitas e o Jovem Kaun Brito. No Canta Quinari na música dita secular, fora campeã Fany Chaves, enquanto no Gospel Laura Gigliane.

Texto Adaptado da SECOM/PMSG