Em reunião gestores tratam de Expedição Científica no município

O Prefeito André Maia (PSD) juntamente com a Secretária Municipal de Educação Márcia Silva e o coordenador do Núcleo de Ensino da SEE Avany Brito receberam os representantes da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECT, representados por Elielton Ferreira e Yuna Moura, da Diretoria de Desenvolvimento e Inovação, coordenadores da Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, tratando de uma parceria para o evento Expedição Científica, uma caravana científica que tem como objetivo popularizar e difundir a ciência e tecnologia no estado.

O evento será realizado no segundo semestre do ano, na Escola 15 de Junho tendo como objetivo principal o incentivo aos jovens do município a ciência e a matemática, visto que o estado já dispõe de jovens destaques mundialmente.

A Expedição Científica faz parte do calendário da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) no Acre e percorre todos os municípios do estado.

O evento leva atividades de popularização e divulgação de ciência e tecnologia, como experimentos científicos, minicursos, palestras, exposições e atividades recreativas para todo o território acreano.