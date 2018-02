Em operação, BOPE prende duas pessoas por tráfico de drogas em Senador Guiomard

Durante “Operação Longo Alcance”, homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prenderam na manhã desta terça-feira, 06 de fevereiro, duas pessoas por tráfico de drogas. A ação policial ocorreu no município de Senador Guiomard.

Com o objetivo de intensificar a ação policial nas ruas do interior do estado, a equipe do BOPE se encontrava no município de Senador Guiomard, em apoio aos militares do 9° Batalhão, quando receberam denúncias anônimas.

Os militares se deslocaram ao bairro Chico Paulo I, onde em uma residência foi localizado 41 tabletes de maconha e em outra 17 tabletes, além de produtos utilizados para embalo de substância entorpecente.

As pessoas localizadas nas residências foram conduzidas para Delegacia Geral do município, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Assessoria de Comunicação da PMAC