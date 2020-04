Em Nota Aurélio Alves “questiona que João Carvalho não consegue fazer compromisso com uma única pessoa,como fará com a população?”

Um dia após a diretoria do PSL escolher João Carvalho, pré-candidato à Prefeitura do Quinari, o ex-candidato Aurélio da Farmácia mandou Nota ao Portal Quinari.

Ele diz que o Pastor não conseguiu manter compromisso com uma pessoa. Por outro lado questiona como será com uma população inteira.

Veja a nota:

“Se não consegue fazer compromisso com uma pessoa então imagina com uma população.

Pegamos mais uma rasteira.

Não fomos atrás de ser candidato, o próprio pastor João Carvalho (PSL) nos procurou para lançar meu nome como pré-candidato a prefeito, na oportunidade ainda pedimos para que fizessem uma melhor análise pois já tínhamos conhecimento de que o grupo já estava formado, ainda assim insistiram, e então aceitamos o convite e coloquei meu nome a disposição como pré-candidato a prefeito de Senador Guiomard, porém com o passar dos dias percebemos que estávamos sendo enganados pois o partido já tinha decidido seu candidato, então após uma reunião interna ficou decidido que haveria uma votação com os pré-candidatos a vereadores e a direção do partido PSL, mas ao perceberem que o cenário estava favorável para o Aurélio da Farmácia, cancelaram a votação e tomaram a decisão apenas com a direção do partido que é formada pela equipe do então pré-candidato do partido Pastor João Carvalho (PSL) desrespeitando assim até a opinião dos próprios candidatos a vereadores do partido. Aproveito também para informar que não caminharemos mais com o pré-candidato Pastor João Carvalho (PSL).

Não sou mais pré-candidato, porém eu e meu grupo vamos agora analisar de que maneira podemos contribuir com a política do nosso município, pois não compactuamos com essa metodologia política que está existindo dentro do partido PSL, partido esse que sou filiado hoje mas que na primeira oportunidade estarei me desfiliando”, escreveu Aurélio