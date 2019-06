Um grupo de amigos do então Prefeito André Maia foram até o Tribunal de Justiça do Acre para assistir o que no dizer dos mesmos seriam o “retorno ao cargo de Prefeito”, o dia “Deus no controle” na última quarta-feira (19).

Ocorre que tendo em vista a relevância de pautas, o Tribunal retirou de pauta a matéria e o grupo que foi clicado por internauta desconhecido se aglomerou na frente do órgão judicial em Rio Branco.

Segundo informações, obtidas junto ao Tribunal de Justiça se trata do recebimento ou não da denúncia em face do Prefeito impedido André Maia. Por seu turno, os advogados do acusado alegam a incompetência da justiça estadual para julgar a demanda, e claro tom de destempero jurídico.