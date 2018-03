Em dia de forte chuva avenida principal alaga no Quinari

Durante essa semana fortes chuvas caíram no município e uma dessas foi clicada pelo Portal Quinari, momento no qual constatamos que a avenida principal alaga, a depender do forte volume de água que cai nas imediações.

A água das chuvas por pouco não entra nas lojas. Os lojistas do centro dizem que o “boca de lobo” espaço de drenagem das águas pluviais é pequeno, e também o lixo finda atrapalhando a passagem das águas.

Nas fotos clicadas pelo Portal, os trabalhadores de loja do centro trabalhavam para a retiradas das motocicletas e alguns carros passavam pelo centro da cidade, outros não arriscavam e prosseguiam o caminho pela rua Três de Maio.

A obra da avenida foi construída pelo governo do Acre. A manutenção é realizada pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre, enquanto a limpeza é feita e de responsabilidade da Prefeitura Municipal.