Em dia de chuva paciente que aguarda emergência no hospital do Quinari usa sobrinha para não se molhar

Uma foto inusitada. Essa é a legenda que cabe em uma imagem enviada por internautas do Portal Quinari, na última chuva que caiu na região.

Pela imagem, na emergência do Hospital Ary Rodrigues no Quinari, o cidadão segura um guarda chuva, enquanto goteja na sala de espera da unidade hospitalar que segundo o governo é uma extensão do Hospital das Clínicas.

Enquanto o diretor Ney do Miltão diz ter solicitado reparos, o deputado André da Droga Vale junto com o mesmo montam a estratégia eleitoral para capitalizar os votos do eleitorado ou mesmo da clientela da unidade.

As melhorias parecem distante e os usuários do sistema deverão mesmo irem ao hospital municiados de guarda-chuva em dia nublado. Não é de hoje que Portal Quinari leva tal informação.