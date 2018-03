Em Cruzeiro do Sul, Alan Rick participa do lançamento do Programa Internet para Todos pelo ministro Gilberto Kassab

O deputado federal Alan Rick (DEM), participa na manhã desta terça-feira, 27, em Cruzeiro do Sul, ao lado do ministro O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab e de integrantes da bancada federal do Acre, da solenidade de apresentação do programa Internet para Todos – uma iniciativa do ministério que leva acesso à banda larga a localidades de todo o país que hoje não têm conectividade.

O serviço, de acordo com o parlamentar, que estava acompanhado do prefeito Ilderlei Cordeiro, dos senadores Gladson Cameli e Sérgio Petecão e do deputado federal Major Rocha, é de fundamental importância para acesso a internet de banda larga de qualidade à população mais carente do Juruá.

“O ministro Kassab nos falou da importância da parceria com o ministério da Educação para levar internet banda larga para todas as escolas do Brasil. Aqui serão 39 pontos de internet. O intuito do programa é a inclusão digital de populações que seja por hipossuficiência econômica ou por não dispor de serviços de internet em sua localidade de residência, não conseguem contratar serviços de internet de Banda Larga.Em Cruzeiro do Sul o programa irá beneficiar centenas de famílias”, disse Alan Rick.

O programa também prevê implantação de banda larga em escolas, hospitais e postos de saúde a partir de convênios com os ministérios da Educação e da Saúde. Além disso, expande a capacidade de monitoramento das fronteiras brasileiras por meio de convênio com o Ministério da Defesa.

Mais de 3,5 mil municípios já aderiram ao programa, que fornecerá conexões de internet a preços reduzidos por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Em órbita desde maio de 2017, o satélite recebeu R$ 3 bilhões de investimentos do governo brasileiro e tem vida útil de 18 anos.

(Com Informações da Assessoria do MCTIC)