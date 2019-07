Em continuidade de agenda no DF, Prefeito Gilson faz novas visitas a parlamentares e órgãos

Brasília – DF//: O Prefeito de Senador Guiomard Gilson da Funerária esteve juntamente com o Senador Petecão visitando o Brigadeiro Dantas no Ministério da Defesa, no Programa Calha Norte.A pauta foi a aquisição de um Caminhão Coletor de Lixo.

Logo em seguida a caravana esteve na Confederação Nacional dos municípios debatendo saneamento, meio ambiente e arrecadação. O prefeito concedeu entrevista sobre a realidade do município na Rádio da CNM.

Continuando a agenda o Prefeito e os Secretários estiveram no Ministério das Comunicações.

Na ocasião foram tratadas pautas de inclusão digital ao município. Continuando a agenda o Prefeito Gilson da Funerária esteve em visita ao Senador Márcio Bittar, Deputada Jéssica Sales e ao Deputado Flaviano Melo.

Aos parlamentares o Prefeito disse “Confesso que estou muito agradecido aos parlamentares que entendem o momento que o Quinari passa e estão dispostos a estender a mão para nosso povo. Temos a certeza que dias melhores virão”.