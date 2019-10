Em coluna política da capital Rocha consolida unidade Branca Menezes e André Maia

Recentemente o vice-governador Rocha, gravou do seu gabinete na Casa Civil do Governo do Acre vídeo tentando desmentir reportagens da qual informava a unidade do PSDB com o PSD em Senador Guiomard.

https://portalquinari.com.br/depois-aparecer-ao-lado-do-prefeito-e-ser-ventilada-uniao-rocha-ataca-portal-quinari/

O tucano estava enfurecido com a repercussão negativa de aparecer ao lado de André Maia, preso pela Polícia Federal, respondendo inúmeros processos criminais e ações de improbidade administrativa na justiça, ofertadas pelo Ministério Público.

Fontes revelam que Rocha chegou a atuar nos bastidores para a volta de Maia, sendo confirmado pelo próprio André que havia recebido um convite para se filiar no PSDB. Depois Rocha gravou vídeo afastando a possibilidade.

Por outro lado, Rocha acredita que a Polícia Federal e o Ministério Público participaram de uma trama para retirar Maia do Poder. O vice-governador não conhece as acusações sérias que pesam contra Maia, inclusive com delações premiadas já homologadas e com bens sendo devolvidos ao erário guiomarense.

Como quem se acha esperto demais, finda errando mais, agora a Coluna Pimenta do Reino do Site à Contilnet veio demonstrar que Rocha se coloca inclusive como comandante das pretensões políticas de Maia, a afirmar que poderá retirar o Prefeito de cena nas eleições de 2020, confirmando assim matérias de Portal Quinari. Confira-se:

Quinari: Rocha pode tirar André do caminho e lançar Branca

WANIA PINHEIRO, DO CONTILNET

13 de outubro de 2019, 8:25

Dobradinha no Quinari

O vice-governador Major Rocha disse à coluna que o ex-prefeito Celso Ribeiro deverá fazer uma dobradinha com a professora Branca Menezes para disputar a prefeitura de Senador Guiomard, nas eleições de 2020. “Estou participando dessa costura, e te garanto que a relação entre o Celso e a Branca está muito boa, e a conversa bem adiantada”, disse o vice.

Sem dobradinha com André

Major Rocha garantiu à colunista que a professora Branca Menezes não fará dobradinha com o prefeito André Maia, como foi anunciado. Não existe nenhuma conversa entre a Branca e o André. O que existe é só o respeito. Nós achamos apenas que o afastamento do André aconteceu de forma ‘ardilosa’”, disse.

André pode não ser candidato

Rocha disse ainda que André Maia não sabe nem se será candidato. “Se for, nós respeitaremos sua decisão, caso ele pretenda ser candidato”, disse o vice-governador.

Bicadas na terra do amendoim

O ex-prefeito James Gomes quer colocar água no chopp dos tucanos que dão como certa a pré-candidatura da professora Branca a prefeitura do Quinari sem uma terceira via. A irmã de James, Rosana Gomes, pode ser indicada ao cargo com apoio da senadora Mailza, que vem se fortalecendo a cada dia.

Velha rusga

Não é de hoje que os grupos do ex-prefeito James Gomes e o do Major Rocha trocam farpas em Senador Guiomard. Essa briga pode favorece o atual prefeito André Maia e até uma candidatura de oposição. Só que André não anda bem afinado com Rocha, e pode não disputar a reeleição.