Em carta nas redes sociais Prefeito comemora ter recebido medalha

Meus amigos, penso que uma das maiores satisfações de um gestor municipal e agente político não reside em ganhar uma eleição, mas, sim, naquele sentimento do dever cumprido e de conseguir, mesmo com as adversidades que a realidade do momento nos impõem, implementar gradativa, constante e sistematicamente a plataforma e propostas de campanha. É nesse sentido que neste dia, certamente, vivencio um dos dias mais alegres e importantes de minha vida pessoal e pública.

Aqui em Belém, juntamente com o meu vice-prefeito, Judson Costa, participei entre os dias 28 e 29 do corrente mês, do 117° Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-prefeitos, Secretários, Vereadores e Procuradores Municipais do país, cuja programação culminou com a entrega de Medalhas Alferes Tiradentes, ocasião em que recebi do Instituto Tiradentes a Medalha de Ouro, por ter sido considerado um dos prefeitos mais bem avaliados e atuantes do Brasil, e o 1° entre os únicos dois do Acre a receber tal honraria, obtendo, para tanto, 84% de aprovação ótimo/bom, mediante pesquisa de opinião pública realizada via telefone com moradores da cidade de Senador Guiomard.