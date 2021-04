Em Brasília Rosana Gomes busca ajudas para o Quinari, Petecão queima André Maia que deixou perder recursos

Ainda tentando se livrar das pendências deixadas pela desastrosa gestão André Maia que deixou o Quinari com mais de 8 inadimplências, a Prefeita Rosana Gomes busca ajudas em Brasília juntamente com o Secretário de Finanças Binha Cavalcante ao município. Com a Prefeitura pendente, não é possível receber recursos de emendas federais, diretamente na conta da municipalidade.

Os gestores receberam o apoio do gabinete da senadora da República, Mailza Gomes, e foi possível protocolar alguns pedidos importantes junto à Câmara Federal e Ministérios. Rosana já esteve na Sede da Associação dos Municípios do Acre – AMAC, bem como reunida com o senador Petecão.

O Senador Petecão informou a perda de recursos pela gestão do Prefeito André Maia. Veja: -Em conversa com a atual prefeita de Senador Guiomard (Quinari), Rosana, o senador Sérgio Petecão (PSD), lamentou que a gestão passada tenha perdido quase R$ 3 milhões em recursos destinados por emendas parlamentares ao município. Segundo o senador, a perda dos recursos é criminosas.