Em Brasília Prefeito busca ajuda para ajudar a mudar o Quinari

O Prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa e o Secretário de Planejamento Esterfeson Rocha cumprem agenda em Brasília no Distrito Federal durante essa semana para buscar recursos e destravar burocracias na área dos convênios do município com a união.

“É uma agenda de trabalho e técnica, vou bater em todas as portas pedindo ajuda, e aquilo que estiver sobre a competência do município, nós vamos resolver, pois o nosso povo não pode ser castigado em hipótese nenhuma devido a instabilidade política/administrativa”, explicou o Prefeito.

A primeira agenda dos gestores foi a representação em Brasília da Associação dos Municípios do Acre – AMAC, tendo como objetivo verificar cada convênio, projetos e pendências.

Parlamentares, ministérios, autarquias federais serão visitadas durante a semana.