Em ato alusivo ao Dia da Mulher, Progressistas destacam a presença feminina em cargos do poder acreano

Com a presença da senadora Mailza e da primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli, o movimento Mulheres Progressistas realizou nesta sexta-feira, 11, ato comemorativo ao Dia da Mulher, na sede do partido, em Rio Branco (AC).

O protagonismo feminino no poder foi a temática do encontro, que contou com palestras da secretária municipal de Planejamento, Neiva Tessinari, e da advogada Gracileidy Bacelar.

“Antes os cargos mais importantes do poder público eram ocupados por homens e hoje temos o exemplo da Prefeitura de Rio Branco e do Governo do Estado, que possuem em suas secretarias, mulheres à frente das pastas”, destacou Neiva.

Gracileidy também observou a importância da rede de relacionamentos das mulheres, para a eficiência das atividades que desenvolvem no âmbito profissional.

“Hoje as redes sociais nos permitem um alcance maior e podemos fazer uso delas para nosso crescimento profissional, seja entrando em contato com pessoas ou estudando”, orientou Gracileidy.

A presidente do Movimento Progressistas Acre, Francinete Barros, convidou a professora e coordenadora da Organização de mulheres indígenas do Acre, Nedina Yawanawa, que acompanhada de suas filhas, fez apresentação musical para a plateia.

“Momentos como este são importantes para despertar em cada mulher aqui presente, a semente do desejo de participar da política do nosso estado, do nosso país. Somos a maioria do eleitorado, mas ainda não ocupamos nem 50% das vagas legislativas no Brasil. E nós somos capazes e temos condições de sermos protagonistas na política nacional”, disse a senadora Mailza.

O Progressistas no Acre possui como representantes legislativos e no poder executivo: a senadora Mailza, a prefeita de Senador Guiomard Rosana Gomes, as vereadoras Aparecida Rocha e Eliane Rosita (Bujari), Lucimar (Epitaciolândi), Terezinha Moreira e Aurelinda Portela (Feijó), Reziane Barros (Mâncio Lima), Socorro Formiga (Plácido de Castro), Eliene Amorim (Porto Acre), Sandra Santos (Santa Rosa do Purus) e Alessandra Mesquita (Senador Guiomard). No Governo do Estado e em prefeituras administradas por gestores Progressistas, as mulheres também ocupam cargos de destaque, como secretárias ou diretoras.

