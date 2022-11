Em agenda no DF, Prefeita buscou recursos para o Quinari

Na última semana a Prefeita Rosana Gomes e o vice-prefeito Ney do Miltão cumpriram agenda no Distrito Federal em busca de recursos para a execução de projetos na gestão do município de Senador Guiomard.



Os trabalhos na capital federal, por parte da Prefeita consistiram em visita aos parlamentares federais, sede da representação da AMAC e visita em Ministérios, responsáveis pela liberação de recursos já empenhados.



A Prefeita Rosana Gomes avaliou a agenda como positiva, destacando que vários projetos ainda serão executados no Quinari e explicou que cada viagem à Brasília tem como objetivo contemplar áreas importante da gestão municipal.