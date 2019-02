Educação realiza Jornada Pedagógica durante essa semana

A Secretaria Municipal de Educação – SEMED iniciou nesta segunda-feira (25) a Jornada Pedagógica com toda a rede básica de ensino, tendo como tema “Planejamento e aprendizagem: traçando metas para uma educação de qualidade”.

A abertura aconteceu na Escola Modelo com a presença do Secretário Carlos Afonso representando o Prefeito Gilson Pessoa (Progressistas) que cumpre agenda em Brasília. “Essa jornada é uma iniciativa da nossa secretaria e equipe e chega no momento de unirmos toda a categoria da educação municipal, em um só propósito que é oferecer ensino público de qualidade”.

O Secretário ainda explicou o motivo da ausência do Prefeito na reunião e pediu apoio à gestão no momento que o município vem enfrentando.

Na ocasião da abertura foi divulgada a programação da jornada pedagógica, realizado apresentações culturais e todos os setores da SEMED contribuem com o evento expondo e debatendo a gestão compartilhada.