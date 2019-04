Educação municipal faz avaliação da qualidade do ensino

A Secretaria Municipal de Educação de Senador Guiomard na gestão do Secretário Carlos Afonso e do Prefeito Gilson Pessoa realiza em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, através de suas coordenações a aplicação do diagnóstico às crianças.

A avaliação tem como objetivo observar, quantificar, qualificar e propor metas relacionadas ao ensino ofertado nas escolas municipais.

O trabalho é coordenado pela professora Silvelena Maia. De acordo com o Secretário Municipal de Educação Carlos Afonso, toda a equipe tem trabalhado na aplicação dos diagnósticos e vem observando os avanços e deficiências da rede. Ele lembra que a principal meta da SEMED é melhorar o ensino e conquistar matrículas para assim implementar as melhorias almejadas pela categoria.