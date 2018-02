Educação busca parceria pelo pré-Enem “Tô na Ufac” no município

A Secretária Municipal de Educação Márcia Silva esteve nesta quinta-feira (08) em visita a Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Acre – Ufac tratando sobre a realização de pré-Enem “Tô na Ufac” no município.

O prefeito André Maia assinará convênio com a Ufac para oferta do curso em 2018 para a juventude do município. A pauta de tamanha necessidade dos jovens da municipalidade foi tratada ainda no ano passado pelos gestores municipais.

Recebida pelos técnicos da universidade e pelo pró-reitor professor Dr. Enock Pessoa, Márcia também pediu parcerias na área da cultura e do esporte. Ela ponderou a necessidade de retomada das atividades nesse setor e outras parcerias com a academia.