Editor licenciado do Portal Quinari defende monografia na UFAC

O editor licenciado do Portal Quinari, Gilberto Moura, 28 anos, defendeu monografia no curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo na Universidade Federal do Acre – UFAC, nesta segunda-feira, 16.

O trabalho acadêmico como requisito final para obter o diploma de bacharel em Jornalismo com Habilitação em Comunicação Social teve como tema, Assessoria de Imprensa no Poder Judiciário, relatando referencial teórico e o trabalho de Assessoria do Tribunal de Justiça do Acre.

Moura destacou em postagem nas redes, que foram 6 anos, vivenciou duas greves na universidade e o que mais lhe abateu, foi a decisão do Supremo que acabou com a obrigatoriedade do curso de nível superior para o desenvolvimento de tarefas relacionadas ao jornalismo.

Gilberto tem formação em Teologia, História e pós-graduação em Psicopedagogia, realizada na Cipeama. O estudante na conclusão do curso, ano passado resolveu cursar direito na Faculdade da Amazônia Ocidental – FAAO, caminhando para o quarto período de estudo.

Texto postado nas redes sociais do jornalista licenciado do Portal Quinari

Quanto amor e que alívio rs rs Hoje defendemos a monografia de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo na Universidade Federal do Acre – UFAC. Quantas idas e vindas, e também algumas vezes o pensamento de desistir, pois fizeram o “favor” de acabar com a exigência do diploma para exercer as profissões em jornalismo, porém nós não desistimos de nada. Obrigado minha primeira orientadora Graça Texeira, minha segunda orientadora professora Aleta Dreves, as queridas professoras Luci Teston e Tatyana Sá. Mamãe Rosilene Moura que nunca desacreditou (sempre disse, eu sei o filho que tenho) do Gilberto Moura. Agradeço a cada amigo e amiga que me acompanham, e sabe que esse sonho me seguiu desde de sempre. Quase um Bel. em Jornalismo/Comunicação Social. Honra e Glória ao meu Deus. Obrigado!!