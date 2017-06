A Prefeitura de Senador Guiomard através da gestão do Prefeito André Maia em parceria com o Governo do Acre abriram oficialmente nesta sexta-feira (26) a etapa municipal dos Jogos Escolares 2017.

A organização do evento segue com a Secretaria Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de Educação e Núcleo de Ensino. Diversas modalidades desportivas serão disputadas.

Deputado juntamente com vereador anunciam recursos para reforma de Ginásio de Esportes

O deputado Federal Major Rocha ao lado do Preito, atendendo ao pedido do vereador Fabricio Lima (PSDB) anunciou R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a reconstrução do Ginásio José Edson Honorato, repassado pelo governo a prefeitura municipal.

“Venho nesse evento saudar o prefeito, secretários, os vereadores e anunciar a minha emenda para a reforma desse espaço tão importante para a juventude de Senador Guiomard”, declarou Major Rocha

O vereador Fabrício Lima que solicitou o recurso para o deputado foi o orador em nome da Câmara, ele enfatizou a importância do esporte na formação da juventude. “O esporte é importante e eu venho parabenizar ao Prefeito, Deputado Rocha e todos que estão fazendo parte desse momento”, disse.

O presidente da Câmara vereador Gilson da Funerária ressaltou que o parlamento através dos vereadores de oposição e situação está sempre pronto para ajudar o município. A Secretária Márcia Silva deu as boas vindas aos atletas. O prefeito André Maia declarou a abertura dos jogos. O coordenador do Núcleo Avany Brito enfatizou o momento na vida dos alunos.