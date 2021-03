Deputada Vanda Milani apoia agricultura familiar em Capixaba

A deputada federal Dra. Vanda Milani informou que esteve em Dia de Campo no projeto de Assentamento São Luiz do Remanso, ramal Chico Mendes, em Capixaba. Ela informou que aprofundou o diálogo com o pequeno produtor e aprendi um pouco mais com técnicos da SEPA sobre o cultivo da cultura do maracujá.

Capixaba é o maior produtor de maracujá do Estado. Hoje, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, 12 toneladas por semana são fornecidas para o consumidor de Rio Branco.

Segundo anunciou a deputada, na primeira quinzena de abril, o governo do Acre através da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), fará entrega de uma Agroindústria avaliada em R$ 220 mil que vai agregar muito mais valor à produção do PDS – Nova Promissão, beneficiando 148 famílias. A garantia foi dada pelo secretário Israel Milani que acompanhou a agenda.

Ela agradeceu ao produtor Jorge de Melo pela receptividade em sua propriedade. Ao secretário de agricultura municipal Sandro Marcelo, o vereador Amilton Costa (DEM), o Careca, presidente da Associação Nova Promissão e todos os produtores presentes no evento.