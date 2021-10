DPE/AC e Prefeitura de Senador Guiomard alinham parcerias para ações itinerantes

O coordenador do Núcleo da Cidadania da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), defensor público Celso Araújo, se reuniu na manhã desta segunda-feira, 18, com a prefeita do município de Senador Guiomard, Rosana Gomes. Na oportunidade, foram alinhadas parcerias junto a prefeitura para a realização de atendimento jurídico integral e gratuito da DPE/AC nas ações itinerantes no município.

Durante o encontro, o coordenador do Núcleo da Cidadania apresentou o projeto itinerante “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você”, iniciativa que visa promover acesso à justiça e cidadania para a população.

A prefeita de Senador Guiomard, agradeceu a parceria e o apoio da instituição e reafirmou o compromisso na garantia da assistência para as comunidades mais carentes. Participaram da reunião, os servidores do Núcleo da Cidadania Luciana Souza e Rivelino Castro.

Texto da Assessoria da Defensoria