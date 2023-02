Dois secretários deixam gestão da Prefeita Rosana Gomes

Os Secretários de Obras Sebastião Nascimento e de Comunicação Social Kenedy Santos foram exonerados essa semana de suas funções pela Prefeita Rosana Gomes.



Segundo consta, as mudanças no primeiro escalão da administração da Prefeita Rosana Gomes, é a expectativa de melhorar as ações de governo e dar maior celeridade em projetos essenciais.



Por ocasião das demissões, a Prefeita disse ao Portal Quinari que agradeceu aos exonerados, que contrubuiram com a gestão dela.



Para a Secretaria de Comunicação foi nomeado o Alisson Dankar que já trabalhava na pasta. Para a Secretaria de Obras, foi nomeado o Francisco Arino, conhecido como Japó que também já trabalhava na pasta.