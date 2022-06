Dois bairros começam a receber investimentos do Governo em parceria com a Prefeitura

As máquinas seguem fazendo a limpeza, que é a primeira parte do trabalho e que define o tipo de serviço que as ruas dos bairros Chico Paulo e Naire Leite vão receber.

Equipes da SEINFRA (Secretaria de Estado de Infraestrutura) e Secretaria de Obras do município estão nas ruas fiscalizando o andamento das obras que começou semana passada.

A prefeita Rosana Gomes tem dito que esse é um momento especial de sua gestão. “A recuperação de ruas no Quinari é a realização de um sonho antigo que só está sendo possível realizar agora com o apoio do nosso governador Gladson Cameli”.

A prefeita tem sempre agradecido a Senadora Mailza Gomes, que por meio de sua Emenda Parlamentar tornou possível o início do trabalho que em breve chegará em outros bairros.

C/SECOM/PMSG