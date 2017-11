DNIT atende indicação do vereador Fabricio Lima e instala quebra-molas na Vila Pia

O vereador Fabricio Lima, PSDB, teve indicação atendida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT, no que se refere a instalação de quebra-molas na Vila, Pia, BR 317, zona rural o município.

A Vila conta com um aglomerado de famílias produtoras rurais e recebe em seus eventos religiosos centenas de católicos. Na região existe ainda escolas e posto de saúde, mesmo assim os moradores enfrentavam grandes problemas no que se refere a alta velocidade dos veículos que passam pela rodovia.

O vereador atendo aos pedidos dos moradores endereçou expediente legislativo para o departamento que prontamente atendeu a solicitação e através dos homens que prestam manutenção na estrada realizaram as obras.

O vereador tucano agradeceu a direção do DNIT no estado e comemorou com a comunidade o atendimento desta demanda. Veja o video gravado pelo vereador nas redes sociais.