Disciplina e foco na educação dos filhos durante a pandemia

Estou a acompanhar a afirmação de muitos pais que as crianças não aprenderam nada no período de pandemia do COVID-19, a maioria orando para que se acabe logo o estado de emergência de saúde pública para que os filhos retornem a escola.

Pergunto. A preocupação é pela aprendizagem ou é em alguns casos tentado se livrar dos filhos? O ensino desenvolvido em parceria entre família e escola nos últimos anos vem demonstrando que é sucesso. Porquanto, desassociado desta relação, beira ao fracasso.

Todos nós seres humanos somos levados a rotina. Pergunto. Neste período quantas vezes você como pai tirou um tempo para junto de seu filho fazer as tarefas? Se a sua resposta foi, em média 1 (uma) hora ou 2 (horas) você de fato entendeu o papel da maternidade e da paternidade.

Agora se você ficou a questionar o papel dos profissionais de educação, dizendo que estes não trabalham, que seu filho não aprendeu, faltou e lhe falta compromisso com a educação que seu filho terá quando crescer.

O estabelecimento de rotinas, a elaboração de atividades que sejam voltadas ao interesse e apreço do seu pequeno (a) pela educação começa no lar. E isso ajudará na pronúncia, na escrita, e no sucesso que ele terá.

Pense nisso.

Gilberto Moura

É jornalista