O Direto da Câmara desta terça-feira (06) conversou com os vereadores Celso Oliveira (PSDB) e James Queiroz (PR). O primeiro está insatisfeito com o não atendimento com as suas indicações, enquanto, o segundo diz que está feliz, pois o prefeito atendeu suas reivindicações em relação à zona rural. Vejam.