Diário Oficial apresenta nova convocação de servidores para o município

O diário oficial do estado desta quinta-feira (26) traz a convocação de novos servidores públicos do concurso realizado em 2015 através do edital 01 para posse na administração do município de Senador Guiomard.

Nesta edição são convocados servidores para posse na Secretaria Municipal de Administração para exercerem atividades na zona rural do município.

Pelo que consta, o município através de decisão da desembargadora Eva Evangelista em ação civil pública do ano de 2009, permanece impedido de contratar sem concurso público, motivo esse que leva a gestão a proceder ao chamamento mediante a necessidade.

Diz a publicação do ato de convocação nº 10 de 25 de outubro de 2017.

Art. 1º. Convocar para posse, na forma deste ATO, as candidatas Ana Paula Diniz de Souza, Mariza Ribeiro Furtado, Débora Alves da Silva e Antônia Francinete de Aguiar Albuquerque Morais, em até 30 dias a contar da publicação deste, para exercerem o cargo de Apoio Administrativo (Servente) – Zona Rural, junto a Secretaria Municipal de Administração, com imediata entrada em exercício das suas respectivas funções.

Art. 2º. A posse se efetivará na Secretaria Municipal de Administração localizada no prédio da Prefeitura de Senador Guiomard, situada na Avenida Castelo Branco, nº 1.900, Centro, as candidatas deverão se apresentar munido dos documentos pessoais originais.