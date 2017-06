Diário Oficial apresenta exoneração do procurador jurídico do município

O Diário Oficial do Estado tráz a publicação da exoneração do Procurador Jurídico da Prefeitura Municipal Willian Queiroz, nomeado no inicio da gestão do Prefeito André Maia.

Não consta da publicação se foi a pedido. Pelo que se observou, a decisão de exonerar partiu do próprio prefeito.

Willian Queiroz teve derrotas em sua atividade de procurador a contar pelo processo administrativo no qual visava demitir mais de 200 servidores efetivos. Ele não conseguiu tocar o processo adiante, tendo sido inclusive suspendido por efeito jurídico.

Willian também não conseguiu orientar o município na passagem de informações solicitadas pela Câmara dos Vereadores. Logo a mesa entrou na justiça e conseguiu ter acesso aos documentos através de mandado de segurança.

Uma atividade de sucesso do procurador foi uma liminar na Justiça Federal pelo não bloqueio de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, devido à ausência de prestação de contas.

Outras falhas observadas ainda é ausência de análise aprofundada de projetos de lei emanados do executivo ao legislativo. Os atos oficiais sempre apresentam erros no diário oficial do estado.

Atualmente a procuradoria conta com uma boa estrutura de profissionais sendo 3 advogados e um assessor jurídico, todos davam suporte ao ex-procurador. Até o momento não se sabe quem vai assumir a pasta.