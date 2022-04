Deu no blog do Crica: Mailza deverá ser candidata ao senado

O Blog do Crica, um dos mais lidos do Ac24horas noticia nesta quarta-feira (27) que a senadora Mailza Gomes deverá concorrer a reeleição para mais um mandato no Senado Federal.

Mailza Gomes com origens políticas no Quinari assumiu o mandato após o titular Gladson Cameli vencer a última eleição para o Governo. O trabalho para Mailza ser a suplente envolveu a articulação de James Gomes, Senador Petecão, Pastor Pedro Abreu e outros.

A senadora adotou como pauta o municipalismo com destinação de recursos, projetos voltados a inclusão das mulheres na eleição, valorização dos idosos, escolas militares e educação com emendas para construção junto com o Senador Petecão para uma escola no Baixa Verde.

Em se tratando de Senador Guiomard, pelas antigas inadimplências fiscais da Prefeitura, Mailza alocou recursos ao Governo do Estado que deverá executar melhorias de pavimentação de ruas, dentre outros.