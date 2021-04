Detran firma parceria com a Prefeitura de Senador Guiomard para revitalizar sinalização viária

A presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, visitou na tarde desta segunda-feira, 19, a sede da Prefeitura de Senador Guiomard com objetivo de firmar parcerias para revitalizar a sinalização de trânsito da cidade.

Com pouco mais de 22 mil habitantes, Senador Guiomard está localizada a 24km de Rio Branco, capital do estado. Atualmente, a Avenida Castelo Branco, principal via do município, necessita de revitalização da sinalização de trânsito.

Segundo a presidente do Detran, Taynara Martins, a autarquia vai viabilizar o serviço de sinalização em parceria com o Município: “Iremos disponibilizar um engenheiro de trânsito do Detran, que irá fazer o mapeamento das principais ruas e avenidas para verificar as necessidades do município. Logo em seguida, daremos início aos trabalhos de engenharia de tráfego”.

A prefeita Rosana Gomes destacou a importante da parceria com o Detran para o desenvolvimento da cidade. “Estamos apenas há quatro meses à frente da gestão e é muito bom saber que podemos contar com o apoio do governo, por intermédio do Detran”, destacou a gestora.

Também estiveram presentes à reunião o chefe do Departamento de Trânsito e Transporte Público do Município, Sebastião Saraiva, e o gerente da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), Carlos Silva.

Agência de Notícias do Acre

Andreia Nobre