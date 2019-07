Desembargadora visita o Quinari e trata de Rede de Proteção a Mulher

O prefeito Gilson da Funerária recebeu hoje na Prefeitura de Senador Guiomard ilustre Desembargadora Eva Evangelista para criação da Rede de Proteção da Mulher no município. Na ocasião da reunião o Prefeito solicitou apoio da ilustre Senadora Mailza Gomes para construção de uma Casa de Apoio a Mulher.

A resposta da Senadora foi positiva. O prefeito declarou “me honra em ver minha esposa, as vereadoras, as secretárias firme nesta causa, proteger as Mulheres contra violência é dever de todos nós”, finalizou.

O atendimento e a proteção à vítima, as atividades de conscientização, a desconstrução do machismo, a integração das ações e o fortalecimento da comunicação com a sociedade e do dialogo interinstitucional são as frentes de ataque que foram apontadas na reunião pelas participantes.

Para a coordenadora Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, desembargadora Eva Evangelista, a colaboração é essencial para construção de um cenário melhor em relação proteção da mulher. “Sem a Rede Estadual de Proteção não podemos fazer nada. Essa é uma congregação de esforços onde cada um é fundamental”, enfatizou.