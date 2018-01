Deputado Moisés Diniz anuncia emenda parlamentar para o hospital Ary Rodrigues

Antes tarde do que nunca. Esse é o ditado popular que se encaixa bem para o anúncio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) do deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) ao Hospital Geral Doutor Ary Rodrigues localizado no município.

O diretor da unidade de saúde ex-vereador Ney do Miltão agradeceu a parceria com o deputado Moisés Diniz. Informou em sua postagem nas redes sociais que os recursos serão empregados na compra de equipamentos para unidade.

Disse o Diretor Ney: – Recebemos a visita do amigo e Deputado Federal, Moisés Diniz, que trouxe uma boa notícia pra nosso hospital de Senador Guiomard. Onde foram destinados 230 mil reais, pra nossa unidade, que serão usados para a aquisição de equipamentos que ajudarão no melhor atendimento de nossa população. Obrigado, Deputado Moisés Diniz.

O recurso chega em uma boa hora para o hospital. Nos últimos anos, essa ação é uma das pioneiras de apoio ao hospital, em um momento de precarização dos sistemas de saúde pública do estado.